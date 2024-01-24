Из Орловской области выдворены 17 иностранцев

Вернуться назад они смогут только через пять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Полиция рассказала об итогах контрольных и надзорных мероприятий в сфере миграции, которые проводились на новогодних и рождественских праздниках. В них участвовала и Росгвардия.

В итоге было выявлено целых 139 соответствующих правонарушений. «В отношении 17 иностранцев, нарушивших разрешённые сроки пребывания, исполнены решения об административном выдворении», – добавили в ведомстве.

В полиции отметили, что с этого года к гостям нашей страны, нарушающим миграционное законодательство, могут применять иные меры, кроме выдворения. Так, мигранта могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, либо отправить на обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Однако в некоторых случаях дело окончится именно выдворением. Оно применяется для уклоняющихся от выезда после истечения сроков, а также при повторных нарушениях режима пребывания или порядка осуществления трудовой деятельности.

ИА «Орелград»