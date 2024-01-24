Орловцы начали регистрироваться на портале «Умный город»

К проекту присоединились уже около 200 человек.

Портал призван помочь российским автомобилистам. С его помощью можно выбрать оптимальный маршрут из пункта А в пункт Б, объехав пробки и выбрав место для парковки. Также здесь собирают информацию о дорожных авариях и работах. Также есть возможность отправлять жалобы и предложения.

Сведения обновляются ежедневно. Активное участие в этом принимают сами пользователи. Чтобы присоединиться к проекту, нужно пройти регистрацию и подтвердить свою учётную запись через письмо, отправленное на электронную почту.

В проекте «Умный город» принимают участие около 200 российских городов. Теперь в их числе есть и Орёл.

Пользоваться порталом можно с помощью компьютера, планшета или телефона.

ИА «Орелград»