В облсовете рассказали о ремонте дороги «Болхов – Орел»

Отклонения при ремонте трассы под Орлом потянули на 6 миллионов рублей.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов. Как пояснили в КСП, с докладом об итогах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств КУ ОО «Орелгосзаказчик», выделенных на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Болхов — Орел — Витебск», депутатов ознакомила начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений — инспектор Ирина Лисицкая.

«Она сообщила об основных нарушениях и недостатках, в том числе о фактах выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм, стандартов, сводов правил на общую сумму 6,763 миллиона рублей», – сообщается на сайте Контрольно-счетной палаты. Так, в нарушение «Свода правил» на поверхности покрытия автомобильной дороги на участке км 45+347 – км 59+094 появились трещины, расположенные по центру полосы движения автодороги.

Также аудиторы зафиксировали поперечные трещины, возникшие в новом асфальтобетонном покрытии непосредственно над уже существующими трещинами старого покрытия из цементнобетонных плит. Кроме того, на поверхности асфальтобетонного покрытия дороги на участке км 62+653 – км 73+360 были выявлены дефекты «в виде нарушения целостности дорожного покрытия в местах уширения автомобильной дороги до 7 метров», Аудиторы считают, что эти дефекты способствуют ускоренному разрушению всей дорожной конструкции.

В отчете КСП указано и на то, что при ремонте была нарушена технология монтажа по устройству стыковочной битумно-полимерной ленты «БРИТ» в продольные и поперечные швы асфальтобетонного покрытия, предусмотренная стандартом. В нарушение технологии, предусмотренной СНиП, на участке км 3+800 на протяжении 20 метров отсутствует склеивающий слой – подгрунтовка из битумной эмульсии между выравнивающим слоем из пористой асфальтобетонной смеси и дополнительным слоем покрытия из горячей асфальтобетонной смеси.

«На поверхности асфальтобетонного покрытия посадочной площадки у автопавильона и площадки ожидания (справа) после дождя образуются лужи, что свидетельствует о неровности дорожного покрытия в виде углублений, кроме того, в отдельных местах имеются повреждения целостности покрытия, дефекты в виде щелей, трещин, прорастание травы в образовавшихся трещинах», – следует из информации КСП. Кстати, материалы контрольного мероприятия ранее уже были направлены в прокуратуру Орловской области для принятия мер прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»