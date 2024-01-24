К 1 апреля в Орле не останется обманутых дольщиков

Таковы планы областных властей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил «дорожную карту» по восстановлению прав граждан, попавших в категорию «обманутых дольщиков жилья». Последний дом, всё ещё состоящий в реестре проблемных объектов, планируется достроить в первом квартале этого года.

Это здание с официальным названием «жилой дом, позиция 4, на территории, ограниченной улицами Блынского, Раздольной, Бурова, Космонавтов». Обычно его адрес указывают как «Космонавтов, 4».

Дом начали строить в 2015-м году, а должны были сдать в 2019-м. Проектом занималось ООО «УниСтрой», входящее в Группу компаний «Железногорская Межхозяйственная строительная организация». Однако дата сдачи постоянно откладывалась. В 2022-м году учредитель обоих компаний Дмитрий Солнцев был приговорён к шести годам лишения свободы за мошенничество.

Здание на Космонавтов, 4, доводят до ума за счёт средств застройщика. Ещё летом минувшего года сообщалось, что он готовится к сдаче – здесь уже монтировали детскую площадку.

ИА «Орелград»