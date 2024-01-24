Главу орловского ГИБДД снова оставили в СИЗО

Арест продлён до 15 марта.

Решение вынес Басманный суд Москвы. Соответствующий документ размещён на его официальном сайте. При этом решение датировано 16-м декабря.

В постановлении указано, что арест продлевается для того, чтобы продолжить следствие по уголовному делу. Смягчение меры пресечения представляется невозможным, так как Коршунов, имея необходимые знания, может повлиять на ход и итоги расследования.

Напомним, в декабре защита орловца пыталась оспорить предыдущее аналогичное решение Басманного суда в вышестоящей инстанции, но потерпела неудачу.

Коршунов остаётся главой Управления ГИБДД по Орловской области, но отстранён от выполнения обязанностей. Орловец обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

ИА «Орелград»