Главу орловского ГИБДД снова оставили в СИЗО

24.1.2024 | 11:39 Закон и порядок, Новости

Арест продлён до 15 марта.

Фото: t.me/moscowcourts

Решение вынес Басманный суд Москвы. Соответствующий документ размещён на его официальном сайте. При этом решение датировано 16-м декабря.

В постановлении указано, что арест продлевается для того, чтобы продолжить следствие по уголовному делу. Смягчение меры пресечения представляется невозможным, так как Коршунов, имея необходимые знания, может повлиять на ход и итоги расследования.

Напомним, в декабре защита орловца пыталась оспорить предыдущее аналогичное решение Басманного суда в вышестоящей инстанции, но потерпела неудачу.

Коршунов остаётся главой Управления ГИБДД по Орловской области, но отстранён от выполнения обязанностей. Орловец обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

ИА «Орелград»


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