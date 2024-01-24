Задержан глава управления эконадзора Орловской области

24.1.2024 | 11:01 Закон и порядок, Новости

Речь идёт о превышении полномочий.

Фото: пресс-служба областного совета

Правоохранительные органы задержали начальника управления экологического надзора и природопользования Евгения Алехина. Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Накануне по местам жительства и работы чиновника проводились обыски. Следствие планирует ходатайствовать об аресте Алёхина, утверждает СМИ.

Дополнительную информацию сообщили в прокуратуре Орловской области. По текущей версии, преступление произошло в апреле минувшего года. Чиновник дал незаконное указание государственному инспектору не составлять протокол о нарушении правил охоты в отношении его знакомого.

Напомним, что в 2018-м году на выборах губернатора Орловской области Алёхин конкурировал с Клычковым. Тогда он выдвигался от партии «Родина». Алёхин набрал менее 5% голосов, а затем перешёл на работу в правительство Орловской области.

ИА «Орелград»


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