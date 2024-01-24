Налоговики стали реже требовать у орловцев документы

Количество требований о предоставлении документов сократилось на четверть.

В Орловской области активное внедрение межведомственного документооборота постепенно приводит к тому, что налогоплательщикам все реже приходится предоставлять налоговикам документы по их требованию. По крайней мере, на это указывают данные статистики, которую привели в региональном Управлении Федеральной налоговой службы России. Согласно ей в 2023 году сотрудники указанного ведомства направили налогоплательщикам 6,7 тысячи требований о представлении различных документов, что на 2,2 тысячи, или на 25 процентов меньше, чем было в 2022 году.

«С целью исключения направления повторных запросов налоговые органы региона осуществляют детальную проверку информационных ресурсов и анализируют полученные с их помощью сведения, – пояснили в Управлении ФНС. – В случае нахождения должностного лица налогового органа, проводящего налоговую проверку, на территории проверяемого лица требование о представлении документов (информации) передается руководителю или физическому лицу лично под роспись».

Если описанный способ по каким-то причинам применить невозможно, то требование налоговики направляют по почте заказным письмом. Причем в ведомстве подчеркнули, что оно считается полученным по истечении шести дней с момента направления заказного письма. Впрочем, имеются и другие каналы связи, например, требование может быть направлено в электронной форме, в том числе личный кабинет налогоплательщика. Это довольно популярный ведомственный интерактивный сервис, которым пользуются уже сотни тысяч орловцев.

«В случае направления требования о представлении документов (информации) налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика датой его получения считается день, следующий за днем размещения документа в личном кабинете налогоплательщика, а датой получения требования о представлении документов, направленного по телекоммуникационным каналам связи, считается дата, указанная в квитанции о приеме», – говорят в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»