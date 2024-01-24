Власти сократили финансирование работ по реабилитации водоемов

Восстановление орловских водоемов обойдется дешевле, чем планировалось.

Правительство региона в новой редакции утвердило паспорт подпрограммы «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов на территории Орловской области». Ее исполнителями являются департамент надзорной и контрольной деятельности и администрация Колпнянского района. Основной задачей является сохранение уникальных водных объектов на территории Орловской области.

По решению правительства объем финансирования сокращен с 47,89 миллиона рублей до 24,776 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составят 22,276 миллиона рублей, средства областного бюджета – 2,5 миллиона. Подпрограммой предусмотрено осуществление в 2024-2025 годах работ по расчистке водных объектов Орловской области протяженностью 3,5 километра, улучшение в 2024-2025 годах экологических условий проживания населения, а именно 6200 человек вблизи одного водного объекта. Вероятно, в данном случае речь идет о реке Сосна на территории Колпнянского района, где местный сахарный завод поэтапно занимается ликвидацией сброса сточных вод в реку за счет установки градирни.

Также запланировано проведение мероприятий по очистке берегов и прилегающей акватории. К слову, водный фонд Орловской области насчитывает 2100 водотоков с общей протяженностью более 9500 километров, на которых сформировано 15 водохранилищ и около 1500 русловых прудов. Основными рыбохозяйственными водными объектами Орловской области являются реки Ока, Зуша и Сосна, принадлежащие к речным системам Волги, Днепра и Дона.

«Необходимы мероприятия по защите застроенных берегов рек Орловской области от размыва и затопления, восстановлению малых водотоков, поддержанию глубин на отдельных участках коренных русел рек, работы по расчистке и восстановлению дренирующей способности рек, – говорится в паспорте подпрограммы. – Без решения поставленных проблем произойдет существенное снижение рекреационного потенциала и ухудшение экологического состояния водных объектов, что негативно отразится на социально-экономических условиях жизни населения».

Естественные водные ресурсы являются важнейшим компонентом биосферы, формирующим среду обитания живых организмов и человека, и производственным ресурсом, обладающим незаменимыми потребительскими свойствами, отмечают также авторы документа. При ухудшении качественного состава воды снижается устойчивость экологической системы, нарушается нормальное ее функционирование. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши.

«Промышленные, коммунально-бытовые и сельскохозяйственные сточные воды, поверхностный сток, транспорт и энергетика являются основными источниками загрязнения водных экосистем в связи с поступлением в них тяжелых металлов, азота, фосфора, пестицидов, нефтепродуктов, фенолов, поверхностно-активных и других веществ. В результате изменяются физические и органолептические свойства воды, химический состав и биохимический режим водоемов, состав микроорганизмов, биопродуктивность», – следует из документа.

ИА «Орелград»