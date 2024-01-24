В Орле израсходовали рекордное количество пескосоляной смеси

24.1.2024 | 16:53 ЖКХ, Новости, Общество

За сутки ушло 595 тонн.

Фото: Администрация Ливен (иллюстративное)

Это наивысший показатель для текущего зимнего сезона. Об этом сообщили в администрации Орла.

Сегодня уборка города продолжается. Во всех районах «Спецавтобаза» приводит в порядок не только улицы (включая и проезжую часть, и тротуары), но и скверы. В частности, в плане работ стоит расчистка выезда от подстанции службы скорой медицинской помощи до Московского шоссе.

В уборке участвуют 20 комбинированных дорожных машин, 6 самосвалов, 19 тракторов, 5 погрузчиков и две универсальных коммунальных машины. К работам привлечены 83 уборщика территорий.

ИА «Орелград»


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