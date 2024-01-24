Приставы взыскали зарплату для работников орловского предприятия

Работодатель задолжал им сотни тысяч рублей за труд.

В Орловской области только после вмешательства судебных приставов 12 работников из Новосильского района получили заработную плату. Задолженность работодателя перед ними на момент взыскания превысила 670 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области, нарушенными оказались трудовые права работников одного из новосильских перерабатывающих предприятий. Кстати, они сами обратились за помощью в органы принудительного исполнения.

«На момент возбуждения исполнительного производства организация-должник находилась в стадии наблюдения в связи с банкротством, – рассказали в Управлении ФССП. – Судебный пристав провел полную проверку хозяйственной деятельности предприятия, в результате которой выяснилось, что у должника есть дебиторская задолженность. Дебитору были выставлены требования, которые тот исполнил».

Далее деньги прошли определенный путь. Сначала они были перечислены на депозитный счет службы судебных приставов, откуда были перечислены взыскателям, то есть работникам. Тем самым накопившаяся задолженность была погашена в полном объеме. В Управлении ФССП также напомнили, что в 2023 году орловскими судебными приставами также были восстановлены трудовые права работников этого же предприятия, но тогда общая взысканная в их пользу сумма превысила 4,5 миллиона рублей.

Тем временем Орелстат в своем очередном отчете сообщил: «По состоянию на 1 декабря 2023 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. Начиная с 1 декабря 2021 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил».

ИА «Орелград»