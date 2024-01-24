В Орле средний чек покупателей составил 656 рублей

Налоговики подвели статистику работы онлайн-касс в регионе.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в прошлом году в регионе продолжилась тенденция увеличения количества чеков, выданных онлайн-кассами. Причем статистика по сравнению с предыдущим годом увеличилась очень значительно. Так, по данным ведомства, в целом на территории Орловской области в 2023 году было выдано порядка 299 миллионов чеков, или на 7 миллионов больше, чем в 2022 году. При этом средний чек в прошлом году составил 656,66 рубля.

«Общая сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники в 2023 году, составила более 196 миллиарда рублей, что на 17 миллиарда рублей больше суммы выручки 2022 года, – говорят в областной налоговой службе. – Положительная динамика обеспечена за счет того, что сотрудниками УФНС России по Орловской области на постоянной основе проводятся разъяснительные мероприятия по исключению недобросовестного поведения на торговых пространствах региона и соблюдению налогового законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ)».

Применение ККТ организациями и индивидуальными предпринимателями положительно влияет, в частности, на обеспечение интересов граждан и организаций и защиту прав потребителей, подчеркивают также в УФНС. Напомним, что в последние годы онлайн-кассы активно внедряются также на ярмарках и рынках. Проект направлен не только на повышение прозрачности расчетов, что позволяет отслеживать финансовые потоки и выявлять увод доходов от налогов.

Массовое внедрение новой кассой техники также призвано помочь защитить права простых покупателей. К тому же технологии позволяют значительно сократить и упростить процедуру. Например, любой желающий может проверить чек с помощью специального приложения ФНС России, который так и называется: «Проверка чека». Как уточнили в налоговой службе, приложение позволяет проверять чеки на корректность, хранить их у себя и даже взаимодействовать с налоговой службой в электронном виде.

«В случае, если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма) необходимо сообщить об этом, в налоговый орган, отсканировав QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную, – говорят в региональном Управлении ФНС. – Сообщить о нарушениях в части применения контрольно-кассовой техники, в том числе о невыдаче продавцом кассового чека, также можно при личном визите в УФНС и по телефону».

Специалисты напоминают, что кассовый чек – это основное доказательство приобретения товара. Он должен содержать: наименование организации – производителя ККТ или ФИО индивидуального предпринимателя-пользователя ККТ и его ИНН; адрес, дату и время осуществления расчета; должность и фамилия лица, осуществляющего прием денежных средств; режим налогообложения; наименование товара, его цену, количество, сумму и способ расчета, а также другие реквизиты.

ИА «Орелград»