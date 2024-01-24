В Орле 80% домов рискуют остаться без газа

Управляющие компании не заключили договор на обслуживание сетей.

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» Сергей Чунихин рассказал о проблеме на заседании профильного комитета облсовета 23 января. В минувшем году значительно изменилось федеральное законодательство. На смену множеству организаций, которые следили за состоянием сетей газоснабжения, пришла одна. Это продиктовано расширением перечня работ в МКД и необходимостью их высокого качества. Сергей Чунихин отметил, что «били в колокола», разъясняя управляющим компаниям грядущие перемены, однако вал договоров пошел только в декабре. Кроме того, некоторые организации даже не знают, какое оборудование установлено в домах.

«Ситуация плачевна тем, что аварийные заявки не стоят на месте. По 50 ежедневно. Мы не стремимся отключить дом – выполняем. Но если серьезная ситуация, например несанкционированная колонка, есть угроза жизни и здоровью. Приходится отключать подъезд, стояк».

Например, в доме №232 по Комсомольской был обнаружен ряд утечек. Жители оказались не только без тепла, но и без газа. Таких адресов прозвучало несколько. Ремонтные работы проводятся на основании договора на техническое обслуживание, а они есть на 400 домов – на полторы тысячи МКД еще в работе, пояснил Сергей Чунихин.

«80% управляющих компаний не выполняют требования федерального закона и правил – им не нравится цена», – сказал Сергей Чунихин.

АО «Газпром газораспределение Орел» ведет расчеты в соответствии с методическими указаниями, в зависимости оборудования и протяженности газопровода. А владелец квартиры платит УК за общее содержание по квадратным метрам.

«В пять раз повышается цена», – подчеркнул руководитель юридической службы Первой городской управляющей компании Евгений Сапрыкин.

Сейчас собственники платят 44 копейки с квадратного метра. Это только начисления – не сбор. Евгений Сапрыкин отметил, что провести собрание собственников жилья, чтобы увеличить плату, – очень сложная задача.

Председатель комитета по промышленности и ЖКХ Сергей Кутенев подчеркнул, что первоочередная цель – поставить газ людям. Возможен рост стоимости коммунальных услуг. Это нужно разъяснять населению, посоветовал депутат. Начальник управления реализации программ ТЭК и ЖКХ Сергей Шелихов напомнил что закон «направлен на безопасность. Стоимость – это второе». Депутат Юрий Котляр оценил ситуацию в целом как взрывоопасную.

Подать газ в дом можно через решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, отметил Сергей Чунихин. Но это приемлемо в единичных случаях, а не когда вопрос стоит по 1500 домам.

ИА “Орелград”