Клычков ещё раз высказался по атаке дронов на Орёл

24.1.2024 | 16:09 Важное, Новости, СВО

Ей обещают уделить особое внимание.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Тема обсуждалась на заседании регионального оперативного штаба, который объединяет всех лиц, ответственных за безопасность в области.

«Правоохранительные органы особо займутся этим случаем. Необходимо предусмотреть весь комплекс мер по защите населения и территорий», — высказался Клычков.

Также губернатор заявил, что последствия сегодняшней атаки можно назвать минимальными. Их должны устранить в ближайшее время.

Напомним, атака произошла сегодня утром. По текущим данным, город атаковали четыре БПЛА. В результате дома в Северном и Железнодорожном районах получили повреждения. Однако ЧП обошлось без пострадавших.

Это уже вторая атака дронов на Орёл с начала текущего года.

ИА «Орелград»


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