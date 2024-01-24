В Орле расторгнут контракт на ремонт Комсомольской

24.1.2024 | 13:09 Новости, Общество

Причина – соглашение сторон.

Фото: vk.com/vk_orel

Такая информация опубликована на портале Госзакупок.

Сообщается, что подрядчик исполнил обязательства на 313 миллион 961 тысячу 548 рублей и 2 копейки, а заказчик (ОМЗ города Орла) выплатил всю эту сумму. Это немногим меньше полной стоимости контракта (336 миллионов рублей).

Напомним, участок между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе ремонтировало ООО «МонолитСтрой». Проезжую часть должны были привести в порядок до 30 июня, прилегающую территорию – до 15 октября. Однако в итоге окончание работ перенеслось на текущий год.

Это не единственный крупный контракт, полученный компанией в 2023-м. Общая стоимость работ, которые взял на себя «МонолитСтрой», потянула примерно на миллиард рублей. При этом уставной капитал ООО составляет всего 10 тысяч рублей.

В 2022-м в Орле компания выполняла ремонт Пионерской улицы, но не смогла сделать его в срок.

ИА «Орелград»


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