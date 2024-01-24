Бастрыкин обратил внимание на обращение участника СВО

Она касалась водоснабжения в деревне Михайловка.

Напомним, с обращением к главе Следственного комитета выступил командир одной из групп специального назначения группировки «Днепр», уроженец села Михайловка Орловского муниципального округа. Мужчина записал обращение прямо на передовой.

Он рассказал, что на протяжении многих лет жители села были вынуждены использовать в быту некачественную воду. В конце концов, местные власти провели централизованное водоснабжение в населённый пункт (к 1 сентября 2023 года), но, по его словам, допустили многочисленные недоработки и нарушения.

Также боец опубликовал коллективное обращение на имя Бастрыкина от 10 января текущего года, подписанное жителями села Михайловка.

Как сообщили в СК России, на данный момент органы Следственного комитета по Орловской области проводят проверку в связи с возможным злоупотреблением должностными полномочиями со стороны сотрудников администрации округа. Бастрыкин поручил главному орловскому следователю Петру Юдину доложить ему о её результатах.

ИА «Орелград»