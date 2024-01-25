На Орловщине ужесточили правила отлова бродячих собак

Порядок обращения с безнадзорными животными дополнен новыми пунктами.

Правительство Орловской области внесло изменения в принятый весной 2023 года «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан». Как следует из преамбулы, постановление издано в целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии. Некоторые пункты правил были изложены в новой редакции, некоторые были дополнены. В частности, правительство региона расширило с трех до пяти список случаев, при которых животные без владельцев представляют угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо способствуют ее возникновению.

В перечне появились такие случаи: массовое скопление (сбивание в стаи) животных без владельцев; необеспечение проведения учета, вакцинации и стерилизации животных без владельцев, находящихся на территориях и объектах, принадлежащих юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Первоначальные три случая остались без изменения: нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест (площадок) накопления отходов; проявление животными без владельцев немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека; нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено.

Согласно новым правилам, выявление животных без владельцев осуществляется органами местного самоуправления не только при поступлении обращений, жалоб, сообщений и заявок на отлов от физических и юридических лиц, но также и в рамках проведения мероприятий по выявлению животных без владельца и сбора данных мониторинга состояния популяции таких животных. Еще один новый пункт регламентирует профилактику, которую обязаны проводить власти на местах. Она включает в себя: организацию незамедлительного реагирования исполнителей мероприятий при поступлении заявок на отлов животных без владельцев от физических и юридических лиц; информирование населения об условиях, обеспечивающих защиту граждан от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных.

В частности, местные власти обязаны регулярно напоминать гражданам о том, что нельзя провоцировать бродячих собак на агрессию и нельзя жестоко с ними обращаться, что не стоит с ними контактировать, в том числе прикармливать. Запрещено также прятать бродячих собак от «охотников». Также за органами местного самоуправления подтверждено обязательство утверждать перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев после их пребывания в приюте и стерилизации, и определять места выгула домашних животных.

ИА «Орелград»