Орёл снова атаковали беспилотники

Пострадали здания в Железнодорожном и Северном районах.
Как сообщил мэр города Юрий Парахин, в нескольких многоэтажках выбиты стёкла. Погибших и пострадавших нет. Таковы предварительные итоги.
«В администрации Орла организована комиссия по ЧС. Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займётся восстановлением повреждений. Жильцам при необходимости предложено разместиться на ПВР», – рассказал мэр.
Также в официальных соцсетях Минобороны РФ сообщили, что сегодня над Орловской областью ПВО уничтожила четыре беспилотника.
Предыдущая крупная атака на Орёл произошла 9 января.
ИА «Орелград»