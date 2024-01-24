Орёл снова атаковали беспилотники

Пострадали здания в Железнодорожном и Северном районах.

Как сообщил мэр города Юрий Парахин, в нескольких многоэтажках выбиты стёкла. Погибших и пострадавших нет. Таковы предварительные итоги.

«В администрации Орла организована комиссия по ЧС. Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займётся восстановлением повреждений. Жильцам при необходимости предложено разместиться на ПВР», – рассказал мэр.

Также в официальных соцсетях Минобороны РФ сообщили, что сегодня над Орловской областью ПВО уничтожила четыре беспилотника.

Предыдущая крупная атака на Орёл произошла 9 января.

ИА «Орелград»