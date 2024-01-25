Орловцев призвали побороться за президентские гранты

Для этого надо успеть подать заявку на второй грантовый конкурс 2024 года.

Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Заявки через специализированную информационную систему нужно успеть подать до 20 февраля 2024 года включительно. Сделать это могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, кроме казенных, а также индивидуальные предприниматели. Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов.

Методическую помощь и консультации в подготовке конкурсных заявок по проектам можно получить в Орловском областном центре народного творчества. Кстати, заведующая отделом проектной деятельности и медиакоммуникаций этого Центра Анна Тихонова является региональным представителем Президентского фонда культурных инициатив. Что касается заявок, то проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

«Для российских регионов участие творческих команд в конкурсах Фонда – шанс привлечь федеральные средства для реализации действительно интересных проектов, сделать жизнь в регионах лучше и с точки зрения доступности культурных мероприятий, и, несомненно, для того, чтобы проявить себя могли представители креативного сообщества, которые с удовольствием живут и работают в родных населенных пунктах», – отметил генеральный директор Фонда Роман Карманов.

Согласно текущим данным, на сайте Фонда к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали свыше 136 тысяч творческих команд. На данный момент прошло уже 11 конкурсов. По их итогам Президентским фондом были поддержаны 7202 проекта, на реализацию которых были выделены гранты на общую сумму более 25,4 миллиарда рублей. Итоги текущего конкурса будут подведены не позднее 1 июля 2024 года.

На него могут быть поданы: межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты; стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий; образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии); проекты в области современной популярной культуры; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты в области культуры и академического (классического) искусства; проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий.

ИА «Орелград»