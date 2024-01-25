В Орловской области обеспечат безопасность плотин

Работа будет продолжена в рамках обновленной подпрограммы.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области продлило действие экологической государственной программы региона. В числе прочего был актуализирован паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Орловской области». Она реализуется на территории региона с 2020 года. Согласно новой редакции общий объем ее финансирования сокращен с 68,569 миллиона рублей до 63,858 миллиона рублей. Вся сумма целиком поступит из областного бюджета.

Документом предусмотрена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался. В дальнейшем эти плотины должны быть приведены к уровню безопасной эксплуатации. Часть средств планируется пустить на содержание гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Орловской области. Кстати, на 2025 год запланирована ликвидация одного ГТС.

«Проблема безопасности плотин является не только технической и инженерной, но и социальной, – говорится в документе. – Для решения вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на должном уровне необходимо разработать комплекс мероприятий, так как за годы эксплуатации гидроузлов на большинстве из них образовалось значительное количество дефектов и локальных повреждений. В настоящее время нарушаются правила эксплуатации ГТС, отсутствует постоянный надзор за сооружениями, инструментальные наблюдения за параметрами ГТС не проводятся, контрольно-измерительная аппаратура на сооружениях также отсутствует».

Авторы подпрограммы также подчеркивают, что ряд орловских ГТС нуждается «в неотложном проведении ремонтно-восстановительных работ различной степени капитальности для приведения их в надлежащее техническое состояние». По уровню безопасности эксплуатационного состояния многие гидротехнические сооружения находятся в предаварийном состоянии и требуют проведения реконструкции. Низкий уровень их безопасности чиновники объясняют различными причинами: отсутствие собственников, службы эксплуатации, мониторинга, технические причины и т. д.

«В отсутствие собственника соблюдение норм и правил безопасности ГТС не обеспечивается, что приводит к ухудшению его технического состояния и отсутствию системы контроля за его состоянием, – отмечают власти. – Гидротехнические сооружения являются объектами повышенной опасности, особенно в период прохождения весеннего половодья. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием ГТС возможно разрушение плотин, которое может привести к затоплению населенных пунктов».

В правительстве региона считают, что эффективное решение проблемы обеспечения безопасности потенциально опасных гидротехнических сооружений возможно только с применением программного метода – комплексного и системного подхода, обеспечивающего взаимосвязь научного обоснования приоритетных мероприятий, их проектирования и реализации, а также мониторинг ситуации и достигнутых результатов.

ИА «Орелград»