Мультимедийную выставку «Салют над Невой» показали в Орле

Выставка приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Орловский краеведческий музей презентовал мультимедийную выставку «Салют над Невой». Она посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и демонстрирует хронологию событий с начала обороны города в июле 1941 года до праздничного салюта в честь полного снятия блокады 27 января 1944 года. В экспозицию вошли свыше ста оцифрованных материалов из фондов Музея Победы. Напомним, что Орловский краеведческий музей является партнером Музея Победы в рамках Международного проекта «Территория Победы», который объединяет 250 музеев и военно-исторических центров России и зарубежных стран.

На выставке представлены фотографии, документы, карты, газеты, плакаты и художественные произведения, запечатлевшие сцены из жизни блокадного города и являющиеся свидетельствами мужества, необычайной силы воли и упорства жителей северной столицы в условиях жестокой осады. «Выставочный проект «Салют над Невой» призван многогранно и правдиво рассказать о мужестве, необычайной силе воли и упорстве жителей северной столицы, которые не только переносили тяготы жизни в условиях осажденного города, но и своим трудом и отвагой сделали все для спасения родного Ленинграда», – пояснили в музее.

Тем временем в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина заработала выставка «Эхо блокады Ленинграда», также приуроченная ко Дню полного освобождения города от блокады. Вниманию читателей представлена документальная, художественная и публицистическая литература, в том числе такие книги, как «Непокоренный плацдарм», «Ладога Родная», «Репортаж из блокады», «Калейдоскоп времен», «Город, написанный по памяти» и т.д.

«Немалый интерес представляет книга А.М. Адамовича и Д.А. Гранина «Блокадная книга» – это документальное повествование о беспримерном подвиге осажденного фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады, переживших страшный голод, страдания, смерть близких, – говорят в «Бунинке». – В наших сердцах – память обо всех погибших воинах и жителях блокадного Ленинграда. О тех, чьими именами названы улицы и проспекты, и тех, кто безымянными покоится в братских могилах. Вход свободный. Приглашаем всех желающих!».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»