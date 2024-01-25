Орловских правоохранителей наказали за сомнительную статистику

Более десятка должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Орловская транспортная прокуратура обнародовала результаты своей работы по обеспечению достоверности правовой статистики в 2023 году. В пресс-службе ведомства уточнили, что надзор в сфере государственного статистического учета ведется на постоянной основе. В частности, прокуратура следит за обеспечением достоверности и полноты статистической отчетности о состоянии преступности, следствия и дознания. В этой сфере в прошлом году было выявлено почти 140 нарушений, допущенных сотрудниками транспортных подразделений правоохранительных органов региона. В частности, в Орле действует транспортная полиция.

«Нарушения выявлялись при отражении в документах первичного учета сведений о социально-криминологических характеристиках преступлений, в частности, о совершении преступления в состоянии наркотического опьянения; о коррупционной направленности преступлений; о лицах, ранее совершавших преступление; о службе, выявившей преступление; о должностном и социальном положении лица, совершившего преступление, и другие», – следует из официальной информации Орловской транспортной прокуратуры.

По выявленным нарушениям закона в соответствующие органы было внесено три представления и 11 информаций, по итогам рассмотрения которых 13 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре подчеркнули, что благодаря принятым ею мерам в статистическую отчетность были «своевременно внесены необходимые корректировки, что предотвратило искажение итоговых отчетных данных». Работа прокуратуры в данном направлении будет продолжена в дальнейшем, заверили в ведомстве.

ИА «Орелград»