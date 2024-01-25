УФАС завело дело на ГУП «Дорожная служба»

Признаки нарушения законодательства выявлены при закупке автомобильных весов.

Государственное унитарное предприятие «Дорожная служба» выступит ответчиком при рассмотрении в феврале 2024 года антимонопольного дела, возбужденного Орловским УФАС России после изучения жалобы одного из краснодарских предприятий. Для рассмотрения дела уже создана специальная комиссия. Жалоба была подана на якобы допущенные ГУПом нарушения при проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могли являться только представители малого и среднего предпринимательства.

Это была закупка автомобильных весов. Краснодарскую компанию насторожило то, что в конкурсной документации были даны четкие указания на товарный знак, модель и фирменное наименование объекта закупки, а именно: заказчику требовались весы автомобильные Альфа АВ-А-80 с наличием весоизмерительного прибора CTT-SMART (цифровой) в комплекте. Как установила антимонопольная служба, извещение о закупке было опубликовано в сентябре 2023 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 3 624 333,33 рублей.

Согласно протоколу подведения итогов, на участие была подана одна заявка. Аукцион был признан несостоявшимся. В жалобе напоминается о том, что целями регулирования закона о закупках являются развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Теперь УФАС проверит, исполнялись ли эти требования при проведении закупки. Установлено, например, что в техническом задании были указаны дополнительные условия поставки: поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска, товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

При этом документацией аукциона не было установлено запрета на поставку эквивалентного товара. Словом, заказчику требовались весы строго определенной марки с конкретно определенными техническими характеристиками. Тем самым, возможно, круг потенциальных участников закупки был ограничен.

«В рассматриваемом случае отсутствие в документации аукциона условия о возможности поставки эквивалентного товара привело к ограничению количества участников закупки, не имеющих договорных правоотношений с производителями товаров, указанных в документации об аукционе, либо имеющих товар иного производителя, качественные, технические и функциональные характеристики которого удовлетворяют потребности заказчика», – следует из определения УФАС.

«Таким образом, в действиях ГУП ОО «Дорожная служба» усматриваются признаки нарушения статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на приобретение автомобильных весов, в части указания в документации на товарный знак, модель и фирменное наименование объекта закупки», – говорится также в документе. На основании изложенного, Орловским УФАС России был издан приказ о возбуждении дела и создании комиссии. Дело будет рассмотрено 13 февраля. ГУП «Дорожная служба» предложено представить мотивированную позицию (с указанием нормативно-правых актов) по доводам, касающихся установления в документации указания на товарный знак, модель и фирменное наименование объекта закупки.

ИА «Орелград»