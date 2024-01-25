В Ливнах и Мценске приватизируют МУПы

Муниципальные предприятия изменят статус.

Власти сразу двух крупных городов – Мценска и Ливен, задумались о внесении изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2024 год. Проекты соответствующих решений местные администрации уже передали на обсуждение в городские парламенты. В частности, в Мценске план приватизации увеличится в пять раз. Изначально в него был включен всего один объект недвижимости, который планируется пустить с молотка в текущем году.

Однако теперь мэрия предложила дополнить его приватизацией сразу трех муниципальных унитарных предприятий: «Коммунальщик», «Мценскфармация» и «Торговый комплекс» города Мценска. В качестве вида приватизации предлагается преобразовать указанные МУПы в общества с ограниченной ответственностью процедура должна быть завершена до 1 января 2025 года. Кроме того, в текущий мценский план приватизации власти хотят включить здание склада и мастерских АБЗ, а также здание вагона-дома и крупный земельный участок.

«Основными направлениями и задачами реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Мценска на 2024 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, – говорится в решении. – Приватизация муниципального имущества направлена, прежде всего, на решение следующих задач: оптимизация структуры муниципальной собственности путем приватизации части имущества; обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации неэффективно используемого муниципального имущества; создание конкурентной среды; сокращение расходов из бюджета города на содержание имущества».

Тем временем о внесении изменений в план приватизации задумались и в Ливнах. В нем появится перечень муниципальных унитарных предприятий города, планируемых к приватизации в 2024 году. Как и в Мценске, в Ливнах в общества с ограниченной ответственностью предлагается преобразовать муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Ливенское» и МУП «Городская архитектура». Процедура должна пройти в течение 2024 года.

Авторы инициативы напоминают о том, что ранее изменения были внесены в Федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Согласно им, государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые были созданы до дня вступления в силу поправок и осуществляют деятельность на конкурентных товарных рынках, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.

ИА «Орелград»