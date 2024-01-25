Пять предприятий Орловщины поблагодарили за помощь новым регионам

25.1.2024 | 16:00 ЖКХ, Новости, СВО

Награждение состоялось сегодня.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, предприятия поблагодарили за вклад в реализацию мероприятий специального инфраструктурного проекта по развитию новых территорий РФ. Руководителей и представителей организаций отметили благодарственными письмами Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

«Орловщина участвует в восстановлении разрушенного хозяйства, инфраструктуры новых российских территорий – Луганской Народной Республики и конкретно Троицкого района», – пояснил губернатор Андрей Клычков.

Также Клычков поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий за самоотверженный труд и высокую гражданскую ответственность, подчеркнув, что данная работа – это яркое проявление патриотизма.

Благодарственными письмами отметили

  • начальника отдела материально-технического обеспечения «Орёлгосзаказчика» Юрия Бондарева,
  • замначальника отдела организации капитального строительства, капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры «Орёлгосзаказчика» Максима Васильева,
  • гендиректора АО «Орёлсибгазаппарат» Николая Дубровина,
  • директора МУП «Теплогаз Мценского района» Сергея Изотова,
  • первого замгендиректора – главного инженера «Орёлводоканала» Владислава Терновых.

ИА «Орелград»


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