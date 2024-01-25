Пять предприятий Орловщины поблагодарили за помощь новым регионам

Награждение состоялось сегодня.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, предприятия поблагодарили за вклад в реализацию мероприятий специального инфраструктурного проекта по развитию новых территорий РФ. Руководителей и представителей организаций отметили благодарственными письмами Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

«Орловщина участвует в восстановлении разрушенного хозяйства, инфраструктуры новых российских территорий – Луганской Народной Республики и конкретно Троицкого района», – пояснил губернатор Андрей Клычков.

Также Клычков поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий за самоотверженный труд и высокую гражданскую ответственность, подчеркнув, что данная работа – это яркое проявление патриотизма.

Благодарственными письмами отметили

начальника отдела материально-технического обеспечения «Орёлгосзаказчика» Юрия Бондарева,

замначальника отдела организации капитального строительства, капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры «Орёлгосзаказчика» Максима Васильева,

гендиректора АО «Орёлсибгазаппарат» Николая Дубровина,

директора МУП «Теплогаз Мценского района» Сергея Изотова,

первого замгендиректора – главного инженера «Орёлводоканала» Владислава Терновых.

ИА «Орелград»