Пять предприятий Орловщины поблагодарили за помощь новым регионам

Награждение состоялось сегодня.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, предприятия поблагодарили за вклад в реализацию мероприятий специального инфраструктурного проекта по развитию новых территорий РФ. Руководителей и представителей организаций отметили благодарственными письмами Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.
«Орловщина участвует в восстановлении разрушенного хозяйства, инфраструктуры новых российских территорий – Луганской Народной Республики и конкретно Троицкого района», – пояснил губернатор Андрей Клычков.
Также Клычков поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий за самоотверженный труд и высокую гражданскую ответственность, подчеркнув, что данная работа – это яркое проявление патриотизма.
Благодарственными письмами отметили
- начальника отдела материально-технического обеспечения «Орёлгосзаказчика» Юрия Бондарева,
- замначальника отдела организации капитального строительства, капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры «Орёлгосзаказчика» Максима Васильева,
- гендиректора АО «Орёлсибгазаппарат» Николая Дубровина,
- директора МУП «Теплогаз Мценского района» Сергея Изотова,
- первого замгендиректора – главного инженера «Орёлводоканала» Владислава Терновых.
ИА «Орелград»