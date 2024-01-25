Гражданин Таджикистана, напавший на подростка, не признал вину

25.1.2024 | 16:34 Закон и порядок, Новости

В Орле передали в суд громкое дело.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в Следственном комитете, 21-летнему мужчине предъявлено обвинение в вымогательстве (пункт «в» часть 2 статьи 163 УК РФ). Предусматриваемое наказание может составить до семи лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.

«Мужчина вину в совершённом преступлении не признал», – отметили в СУ СК РФ по Орловской области. Отметим, что ранее в полиции сообщили, что нападавший возместил пострадавшему причинённый материальный ущерб.

Инцидент, который привлёк внимание не только СМИ, но и главы СК Александра Бастрыкина, произошёл в День народного единства у торгового центра «Гринн». Установлено, что обвиняемый, используя малозначительный повод (шарф определённой футбольной команды), вступил в конфликт с 16-летним жителем Орла. Он нанёс ему удар локтем в лицо, а затем потребовал денежные средства (пять тысяч рублей).

Подросток отдал обидчику всю наличность (2400 рублей). Затем нападавший скрылся с места, но вскоре его задержала полиция.

ИА «Орелград»


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