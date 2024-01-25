В этом году на Орловщине отремонтируют три культобъекта

Также должны сдать один ДК, построенный «с нуля».

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Культура». Информацию озвучили сегодня на совещании с главами муниципальных образований, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Так, В Орловском муниципальном округе сделают капремонт Новосёловского дома культуры. Запланированный объём финансирования – 4,5 миллиона рублей. Сейчас власти находятся в поиске подрядчика.

Во Мценском районе приведут в порядок Тельченский социально-культурный центр. Это сделает ИП Бабин А. В. за 5,5 миллионов рублей. Работы должны завершиться до 19 июня 2024 года.

В Покровском районе капитально отремонтируют Дросковскую детскую школу искусств. Это должно произойти до 15 августа. Здесь тоже уже заключён контракт с подрядчиком (ООО «Омега-МБ»). Ремонт тоже обойдётся в 5,5 миллионов рублей.

Кроме того, в 2024 году будет введён в эксплуатацию Дом культуры, расположенный в селе Бакланово Орловского муниципального округа. Его строили с нуля. Это обошлось бюджету в 48,3 миллиона рублей. На данный момент здесь завершены работы по фундаменту и дренажу, ведётся сборка металлокаркаса. Известно, что в проект данного здания будут внесены изменения.

В 2023-м году в рамках нацпроекта «Культура» в нашем регионе капитально отремонтировано пять учреждений культуры. Это Высокинский дом культуры (Мценский район), Отрадинская детская школа искусств (Мценский район), Малоархангельская детская школа искусств, а также краеведческие музеи во Мценске и в Новосиле.

ИА «Орелград»