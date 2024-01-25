Директора орловского техникума оштрафовали за медлительность

Он не рассчитался с сотрудницей вовремя.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Надзорное ведомство выявило нарушения трудового законодательства. В прокуратуру обратилась жительница в Северного района. До сентября минувшего года она работала в «Орловском технологическом техникуме», но была уволена из-за сокращения штатов организации.

Нарушение состояло в том, что она получила окончательный расчёт не в день увольнения, а спустя несколько суток. В итоге в отношении директора учреждения возбудили административное дело.

По результатам его рассмотрения должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прокурор Орловской области посетил саморазрушающийся дом на Наугорском шоссе Орла.

ИА «Орелград»