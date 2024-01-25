В Орле на месте пожара нашли тело пожилого мужчины

25.1.2024 | 10:27 Новости, Происшествия

Ему был 81 год.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, пожар произошёл в посёлке Долгое на местной улице Маяковского. Сигнал поступил в службу спасения накануне в 10 часов 16 минут.

Горели гараж и совмещённая с ним хозяйственная постройка. Когда пожарные из 19-й части прибыли на место, строение полыхало изнутри по всей площади, а кровля частично обрушилась.

В результате ЧП огонь практически уничтожил не только гараж, но и находившуюся в нём «восьмёрку» (ВАЗ-2108). В 10 часов 26 минут было найдено тело мужчины 1942-го года рождения.

Как уточнили в ведомстве, в тушении принимали участие и добровольцы. В обстоятельствах ЧП ещё предстоит разобраться специалистам.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз. Два выезда пришлись на ликвидацию возгораний, остальные – на помощь населению.

ИА «Орелград»


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