В Орле на месте пожара нашли тело пожилого мужчины

Ему был 81 год.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, пожар произошёл в посёлке Долгое на местной улице Маяковского. Сигнал поступил в службу спасения накануне в 10 часов 16 минут.

Горели гараж и совмещённая с ним хозяйственная постройка. Когда пожарные из 19-й части прибыли на место, строение полыхало изнутри по всей площади, а кровля частично обрушилась.

В результате ЧП огонь практически уничтожил не только гараж, но и находившуюся в нём «восьмёрку» (ВАЗ-2108). В 10 часов 26 минут было найдено тело мужчины 1942-го года рождения.

Как уточнили в ведомстве, в тушении принимали участие и добровольцы. В обстоятельствах ЧП ещё предстоит разобраться специалистам.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз. Два выезда пришлись на ликвидацию возгораний, остальные – на помощь населению.

ИА «Орелград»