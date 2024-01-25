Губернатор рассказал новые подробности об атаке на Орёл

Также он высказался о мерах противодействия угрозе.

Андрей Клычков обратился к теме во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Губернатор ещё раз подтвердил информацию о том, что Орёл атаковали четыре БПЛА. По его словам, до города долетели два из них. «Минобороны по части отработало, и они были подавлены. Два беспилотника смогли попасть в город, и в городе произошел подрыв», – рассказал он.

Также Клычков рассказал о планах по применению сирен и укрытий. Он пояснил, что сирена будет работать в случае, если город атакуют ракетой.

«Прошу всех очень внимательно изучить те информационные материалы, которые сейчас распространяются, идут, для того, чтобы понимать, что необходимо делать в случае, если возникает такая угроза. Поэтому, если вы услышите звуковую сирену, значит это реальная опасность, на которую нужно реагировать, нужно принимать меры», – заявил он.

Также Клычков обратился к теме укрытий. «Мы рассматриваем как укрытия подвальные помещения. Не во всех многоквартирных домах они есть, но они есть в соседних домах», – высказался губернатор.

Попутно Клычков объяснил, что укрытие и бомбоубежище – разные понятия. Последних на Орловщине насчитывается не так много. Однако власти пока не планируют строить новые бомбоубежища, хотя они есть далеко не «у каждого подъезда».

ИА «Орелград»