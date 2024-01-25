В Орле вставлять стёкла после атак дронов будут УК

Им передали соответствующие полномочия.

Об этом в соцсетях сообщил мэр города Юрий Парахин.

Как пояснил градоначальник, управляющие компания будут выполнять соответствующую работу, а затем получать компенсацию из бюджетных средств. Ранее властям для устранения таких проблем приходилось искать организации «на стороне».

«Как показывает опыт, основные повреждения МКД после падения дронов — выбитые стёкла. В холодное время года восстановление теплового контура — задача №1, выполнять которую нужно тут же, в любое время суток», – отметил Парахин.

Также мэр заявил, что УК даны рекомендации по поводу укрытий, оборудованных в подвалах многоквартирных домов. Коммунальщикам нужно будет проверить их состояние, а также наладить взаимодействие с управдомами. В распоряжении последних будет находиться второй комплект ключей от подвалов.

Вопросы обсуждались в рамках комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

В свою очередь, в администрации Орла дополнительно пояснили ситуацию по бомбоубежищам. Как рассказали в мэрии, такие постройки в городе имеются, но их адреса не публикуются в открытом доступе. «Бомбоубежища… предназначены для укрытия людей, чья деятельность продолжится в военное время», – указали городские власти.

Что касается подвальных помещений, подходящих для укрытия, то их адреса можно уточнить на портале «Обращаем внимание».

ИА «Орелград»