Суд продлил срок задержания главы орловского эконадзора

25.1.2024 | 13:40 Закон и порядок, Новости

Евгений Алёхин останется под стражей ещё на 72 часа.

Фото: пресс-служба областного совета

Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Алёхина, начальника управления экологического надзора и природопользования областного департамента контрольной и надзорной деятельности, задержали накануне. Высокопоставленный орловский чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий (статья 286 УК РФ).

Интересно, что руководитель следственной группы из Управления МВД официально ходатайствовала только о помещении Алёхина под домашний арест. Однако суд избрал для него более строгую меру.

«Суд прибег к дополнительной процессуальной гарантии в интересах не только уголовного судопроизводства, но и прав обвиняемого», – указали в пресс-службе.

По текущей версии, преступление произошло в апреле 2023-го года. Чиновник дал подчинённому незаконное указание – не составлять в отношении его знакомого протокол о нарушении правил охоты.

ИА «Орелград»


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