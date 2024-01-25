Суд продлил срок задержания главы орловского эконадзора

Евгений Алёхин останется под стражей ещё на 72 часа.
Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Алёхина, начальника управления экологического надзора и природопользования областного департамента контрольной и надзорной деятельности, задержали накануне. Высокопоставленный орловский чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий (статья 286 УК РФ).
Интересно, что руководитель следственной группы из Управления МВД официально ходатайствовала только о помещении Алёхина под домашний арест. Однако суд избрал для него более строгую меру.
«Суд прибег к дополнительной процессуальной гарантии в интересах не только уголовного судопроизводства, но и прав обвиняемого», – указали в пресс-службе.
По текущей версии, преступление произошло в апреле 2023-го года. Чиновник дал подчинённому незаконное указание – не составлять в отношении его знакомого протокол о нарушении правил охоты.
ИА «Орелград»