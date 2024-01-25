В Орле жителям 909-го квартала снизят плату за отопление

25.1.2024 | 12:18 ЖКХ, Новости

Орловцы продолжают замерзать.

Фото: vk.com/mwdowin

Напомним, масштабное коммунальное ЧП, затронувшее 908-й и 909-й кварталы Орла, произошло 15 января. О полном устранении его последствий сообщили на следующий день. Однако местные жители продолжают жаловаться на проблемы с отоплением.

Тема поднималась в соцсетях во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

В комментариях к нему обратилась местная жительница. Она пожаловалась на низкую температуру в батареях отопления, а также большие проблемы с горячей водой.

«В ЖЭУ посылают в «Орёлгортеплоэнерго», те вообще хамят и говорят, что скажите спасибо, что работаем на таких котлах, они могут не дожить до весны. Сколько можно издеваться над людьми?», – высказалась орловчанка.

Ей ответили с официального аккаунта администрации города. «По информации АО «Орёлгортеплоэнерго» в настоящий момент снижены параметры отопления и горячего водоснабжения в связи с очисткой и промывкой котлов на котельной. Точных сроков окончания работ нет, специалисты работают над устранением проблемы», – заявили в мэрии.

В свою очередь, первый замспикера облсовета Михаил Вдовин заявил, что обратился в «Орёлгортеплоэнерго» с просьбой о перерасчёте платы за отопление для жильцов 908-го и 909-го кварталов. Это касается не только периода ЧП, но и официально зафиксированных случаев снижения температурного режима в квартирах.

ИА «Орелград»


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