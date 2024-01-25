В Орловской области сократилось число «недостоверных» фирм

Налоговики меньше внесли записей о недостоверности в реестр, чем год назад.

В 2023 году в Единый государственный реестр юридических лиц Орловской области было внесено 459 записей о недостоверности, что на 45 процентов меньше, чем было в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Поясним, что налоговики на постоянной основе сверяют данные из реестра с реальными данными компаний. Последние, например, могут указать в реестре дин адрес, а располагаться по другому. То же самое касается их учредителей и руководителей – случается, что руководит компанией не тот человек, который значится главой по официальным данным. Налоговики эти «ошибки» исправляют.

«Снижение количества записей о недостоверности свидетельствует об улучшении качества данных, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также о добросовестности заявителей при государственной регистрации бизнеса, – говорят в УФНС. – Обращаем внимание на то, что наличие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ может негативно сказаться на деловой репутации организации и впоследствии привести к исключению юридического лица из реестра».

Кроме того, работа по данному направлению совершенствуется на законодательном уровне и ужесточается. Например, поправки в Федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» расширили перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Теперь на три года ограничена возможность включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях и участниках юрлиц, владеющих не менее чем 50% голосов, и руководителе юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений.

«Напомним, что ранее такие ограничения касались только участников и руководителей обществ, исключенных из ЕГРЮЛ в принудительном порядке, как недействующие с задолженностью перед бюджетом, – уточнили в областной налоговой службе. – Кроме того, одной из причин отказа в регистрации ООО или появления записи о недостоверности может стать указание так называемого адреса массовой регистрации, по которому уже зарегистрированы десятки компаний».

В качестве адреса организации можно использовать адрес собственного офиса учредителя, в том числе и домашний адрес руководителя фирмы, отметили налоговики. Адресом компании может быть и адрес арендованного помещения, однако важно, чтобы по этому адресу налоговый орган мог связаться с руководителем организации. К слову, по состоянию на 1 декабря 2023 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата учтено 11 548 организаций и 18 897 индивидуальных предпринимателей, в том числе 876 глав крестьянских и фермерских хозяйств.

ИА «Орелград»