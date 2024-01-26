Орловщина нарастила производство свинины

Объёмы производства мяса выросли примерно на четверть.

Орелстат обнародовал данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в 2023 году. Сообщается, что указанной категорией сельхозтоваропроизводителей в отчетном периоде времени было произведено 294,4 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 114,7 процента к уровню 2022 года. Объемы производства мяса (в живом весе) свиней выросли при этом на 24,6 процента.

По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2024 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 128,2 тысячи голов, или 101,3 процента по сравнению с показателем на 1 января 2023 года. В их числе: коров – 33,9 тысячи голов (99,5 процента по сравнению с предыдущим годом), свиней – 1,225 миллиона голов (110,4 процента), овец – 2,3 тысячи голов (82,3 процента) и птицы – 1,868 миллиона голов (92,7 процента).

Добавим, что в минувшем году орловские сельхозорганизации также произвели 113,6 тысячи тонн молока (101,5 процента к аналогичному показателю 2022 года) и 18,8 миллиона штук куриных яиц (97,9 процента). Пол данным Орелстата, в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области за год было надоено по 6614 килограммов молока, что на 220 килограммов больше прошлогоднего показателя. Самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе.

Кстати, к началу декабря 2023 года сельхозорганизации региона располагали 196,5 тысячами тонн кормовых единиц всех кормов, что на 37,7 процента больше, чем было годом ранее. В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось в среднем по 4 центнера кормовых единиц, или 126,7 процента к аналогичной дате предыдущего года. Что касается птицеводческих организаций, то они от каждой среднестатистической курицы-несушки получили по 236 яиц.

ИА «Орелград»