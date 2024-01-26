Более 2000 килограммов продуктов сняли с продажи в Орловской области

26.1.2024 | 10:00 Закон и порядок, Новости

Нарушения правил хранения, истекший срок годности и другие причины привели к забраковке.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

В Орловской области в 2023 году после проверок контролирующего органа с реализации было снято 2,1 тонны пищевой продукции, не отвечающей нормативным требованиям. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, основаниями для вынесения предписаний об изъятии из оборота продуктов питания были разными. Например, такие решения принимались компетентным органом из-за отсутствия у продавца необходимой сопроводительной документации на товары, нарушения условий хранения, реализации продукции с истекшим сроком годности или без соответствующей маркировки.

Часть продукции была изъята из оборота, поскольку она не соответствовала обязательным требованиям, что было подтверждено экспертными заключениями по результатам проведенных лабораторных исследований. Кстати, в ходе экспертиз особое внимание уделяется исследованиям на показатели идентификации продукции. По данным Управления Роспотребнадзора, в 2023 году не соответствовало нормативным требованиям 1,3 процента проб пищевых продуктов (для сравнения, в 2022 году – 1,1 процента).

«Имеют тенденцию к улучшению физико-химические показатели молока и молочной продукции: 1,2 процента проб не соответствовали требованиям по наличию жиров немолочного происхождения, за 2022 год – 1,6 процента, – сообщили в ведомстве. – Мониторинг за качеством и безопасностью пищевых продуктов проводится на базе испытательных центров, которые обеспечены современным высокотехнологическим оборудованием, позволяющим проводить контроль по всем показателям, установленным требованиями технических регламентов».

В целом по итогам минувшего года в Орловской области, судя по результатам лабораторного контроля, наблюдается «стабилизация удельного веса проб пищевой продукции, не отвечающих обязательным требованиям». В Роспотребнадзоре добавили, что по всем фактам выявления нарушений требований законодательства в области качества и безопасности пищевой продукции были приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий.

ИА «Орелград»


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