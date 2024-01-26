Под Орлом наказали подрядчика, затянувшего с поставкой ФАПа

Нарушение выявила прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, задержка была допущена при реализации национального проекта «Здравоохранение». Плещеевская ЦРБ заключила контракт с компанией «Универсал 36» на поставку модульных конструкций.

Очевидно, речь шла об очередном модульном ФАПе. Согласно официальным данным с портала Госзакупок, стоимость контракта составляла 4 миллиона 573 тысячи 920 рублей 3 копейки.

Компания должна была осуществить поставку до 1 ноября 2023-го года, но сделала это только к 19-му декабря. В связи с этим прокуратура добилась возбуждения административного дела в отношении директора подрядной организации.

В итоге его привлекли к ответственности. В какой именно форме – не уточняется.

Ранее стало известно, что директора орловского техникума оштрафовали за медлительность.

ИА «Орелград»