За год на Орловщине с помощью ЭКО родились 88 малышей

26.1.2024 | 9:21 Медицина, Новости

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Таковы итоги 2023-го года. Восемь новорожденных пришли в этот мир не поодиночке, а в двойнях.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий работает в Перинатальном центре НКМЦ имени Круглой. В этом году здесь ожидают 50 таких родов. В январе в протокол ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) вступили уже пять женщин.

«Экстракорпоральное оплодотворение – это процесс, в котором участвуют два специалиста: гинеколог и репродуктолог. Гинеколог работает с женщиной, а репродуктолог – с половыми клетками и эмбрионами. Затем, после наступления беременности, пациентку передают на ведение к специалистам в женскую консультацию перинатального центра, здесь же – в перинатальном центре – затем проходят роды», – рассказала заведующая отделением Юлия Масло.

Ранее стало известно, что в больнице Семашко открылось отделение реабилитации.

ИА «Орелград»


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