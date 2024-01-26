За год на Орловщине с помощью ЭКО родились 88 малышей

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.

Таковы итоги 2023-го года. Восемь новорожденных пришли в этот мир не поодиночке, а в двойнях.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий работает в Перинатальном центре НКМЦ имени Круглой. В этом году здесь ожидают 50 таких родов. В январе в протокол ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) вступили уже пять женщин.

«Экстракорпоральное оплодотворение – это процесс, в котором участвуют два специалиста: гинеколог и репродуктолог. Гинеколог работает с женщиной, а репродуктолог – с половыми клетками и эмбрионами. Затем, после наступления беременности, пациентку передают на ведение к специалистам в женскую консультацию перинатального центра, здесь же – в перинатальном центре – затем проходят роды», – рассказала заведующая отделением Юлия Масло.

Ранее стало известно, что в больнице Семашко открылось отделение реабилитации.

ИА «Орелград»