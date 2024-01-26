Депутатам облсовета рассказали о смертельных ЧП на производстве

Пять несчастных случаев завершились летальным исходом.

О производственном травматизме, его профилактике и безопасности говорили на заседании круглого стола, которое прошло в Орловском областном Совете народных депутатов. Одним из докладчиков стала врио заместителя руководителя Госинспекции труда в Орловской области Екатерина Ершова. Она рассказала участникам о состоянии производственного травматизма на территории региона. Краткую версию ее доклада можно найти на сайте Госинспекции труда.

Так, по данным ведомства, в 2023 году в организациях, зарегистрированных на территории Орловской области, произошло и расследовано 25 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе два групповых несчастных случая: один со смертельным исходом, один с тяжелыми последствиями. Госинспекция сообщает, что пять несчастных случаев завершились смертельным исходом, а еще 18 – тяжелым исходом.

«Наибольшее количество несчастных случаев произошло в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, торговля, водоснабжение, водоотведение и другие», – перечислили в Госинспекции труда, добавив, что непосредственно в Орле уровень производственного травматизма с тяжелыми последствиями немного снизился: если в 2022 году было зарегистрировано 14 таких пострадавших, то в 2023 году снизился – 13 пострадавших. Правда, стоит отметить, что смертельные ЧП произошли в АО «Корпорация ГРИНН» и МПП ВКХ «Водоканал».

«Должностными лицами Государственной инспекции труда в Орловской области в 2023 года проведено 11 контрольно-надзорных мероприятий по вопросам охраны труда работников организаций Орловской области, выявлено 24 правонарушения. Внеплановые проверки проводились на основании поступивших в инспекцию жалоб, обращений граждан на имеющиеся нарушения законодательства об охране труда» – подытожила Екатерина Ершова.

ИА «Орелград»