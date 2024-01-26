Орловское УФАС сочло рекламу «Альфа-Банка» незаконной

Ведомство уже предписало банку прекратить распространение незаконной рекламы.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, сотрудники ведомства провели проверку по обращению местного жителя. Последний пожаловался на звонок рекламного характера с предложением кредитной карты от «Альфа-Банка». В УФАС говорят, что абоненту описали целый ряд преимуществ, которыми якобы обладает кредитная карта, в том числе то, что целый год можно ею пользоваться без процентов. Орловцы неоднократно предлагалось воспользоваться предложением и оформить карту, в том числе через приложение «Альфа Мобайл».

«Вместе с тем, оператор банка в рекламе умолчал о том, что полностью беспроцентный период по карте «Альфа-Банка» будет действовать только первые 30 дней, а с 31 дня банком предоставляется льготный период 60 дней, действующий только при соблюдении целого ряда условий, которые в рекламе озвучены не были», – сообщили в пресс-службе Орловского УФАС.

Кроме того, антимонопольщики пришли к выводу о том, что реклама была «направлена на формирование желания воспользоваться рекламируемой финансовой услугой-возможностью оформления кредитной карты «Альфа-Банка», в том числе с условием года без процентов». То есть, в данном случае с точки зрения закона существенной является не только информация, привлекательная для потребителя, но и информация, способная обмануть ожидания, сформированные у потребителей такой рекламой.

«В случае отсутствия части существенной информации о рекламируемом товаре и потенциальной возможности введения потребителей рекламы в заблуждение, такая реклама признается ненадлежащей, – объяснили в антимонопольном ведомстве. – Кроме того, в рекламе не озвучивалось полное наименование лица, оказывающего финансовые услуги – Акционерное общество (АО) «Альфа-Банк», что свидетельствует о несоблюдении одной из гарантий информационного права потребителей».

По итогам проверки Орловское УФАС вынесло решение, признав рекламу ненадлежащей, и выдало предписание банку о прекращении распространения ненадлежащей рекламы финансовых услуг, в том числе по сетям электросвязи. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении банка к административной ответственности за нарушения требований Закона о рекламе. Впрочем, у финансовой организации имеется возможность оспорить решение антимонопольного органа в судебном порядке.

ИА «Орелград»