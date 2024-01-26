Орловскую компанию крупно оштрафовали из-за иностранца

Фирма «забыла» уведомить полицию о найме гражданина Киргизии.

В Орловской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Новосильского районного суда, который рассмотрел административное дело. Последнее было заведено на общество с ограниченной ответственностью «Промпарк» по части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Было установлено, что компания приняла на работу гражданина Киргизии. Законом подобное не запрещено, однако работодатели обязаны в установленный законом срок уведомлять Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области о заключении и расторжении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином. Причем делать это надо оперативно – в течение трех рабочих дней с даты заключения или расторжения вышеуказанных договоров.

В данном случае компания в установленный срок такое уведомление в полицию не направило, чем нарушило нормы Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Судьей действия компании были квалифицированы по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Кстати, это одно из самых распространенных нарушений миграционного законодательства, которое допускают орловские компании. Наказание предусмотрено довольно суровое – штраф для юридических лиц варьируется от 400 000 рублей до 800 000 рублей. Альтернатива штрафу – административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. Впрочем, в данном случае суд учел обстоятельства и вынес не самое суровое решение, назначив штраф, вдвое ниже минимума.

«Разрешая вопрос о назначении обществу наказания за совершенное правонарушение, судья приняла во внимание характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, учла наличие смягчающих и отягчающего административную ответственность обстоятельств, – пояснили в пресс-службе Новосильского районного суда. – Применив положения частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ, судья назначила в отношении виновного лица наказание в виде административного штрафа в размере ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, – 200 000 рублей. Постановление судьи вступило в законную силу».

тг