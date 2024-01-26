Горсовет выделил ТТП Орла 52 миллиона

26.1.2024 | 13:01 Новости, Общество

Средства пойдут на погашение кредиторской задолженности.

Фото: ИА “Орелград”

Такое решение принято на сегодняшней сессии городского парламента. Депутаты вносили поправки в бюджет текущего года (не изменяя его основные параметры).

Как сообщает пресс-служба горсовета, средства выделяются «Трамвайно-троллейбусному предприятию» с целью разблокировки счетов и недопущения банкротства.

Кроме того, одобрено ещё несколько поправок. 29 миллионов рублей выделены на погашение кредиторской задолженности в муниципальных образовательных организациях (по уже существующим судебным решениям). Это позволит разблокировать счета учреждений, а также оплатить дополнительные судебные издержки.

Также 2 миллиона 215 тысяч рублей направляются на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Средства выделяются на условиях совместного финансирования.

ИА «Орелград»


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