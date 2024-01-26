Советский суд Орла отправил Алёхина под домашний арест

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана на 1 месяц и 29 суток. Судебное постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

О домашнем аресте обвиняемого ходатайствовал руководитель следственной группы из Управления МВД. «При избрании иной, менее строгой меры пресечения, Алёхин может использовать предоставленную свободу вопреки интересам следствия и суда, оказать воздействие на свидетелей с целью склонить их к даче ложных показаний либо к отказу от дачи показаний», – пояснили в учреждении.

Ранее суд продлил срок задержания орловского чиновника на 72 часа.

Алёхин, начальник управления экологического надзора и природопользования областного департамента контрольной и надзорной деятельности, обвиняется в превышении служебных полномочий (статья 286 УК РФ). По текущей версии, в апреле 2023-го года он дал подчинённому незаконное указание – не составлять в отношении его знакомого протокол о нарушении правил охоты.

ИА «Орелград»