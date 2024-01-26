Орловца представили ко званию Героя России

Александр Перелыгин погиб в зоне СВО 17 января.
Об этом сообщили в волонтёрской группе «Словом и делом» «ВКонтакте».
Орловец представлен к награде за отвагу и мужество, проявленные на передовой. Известно, что Перелыгин погиб на Харьковском направлении при исполнении воинского долга.
Прощание состоится в это воскресенье, 28 января, в полдень в Храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России (на Наугорском шоссе, 66).
«Мы выражаем наши искренние соболезнования и глубокое сочувствие в связи с потерей вашего любимого и близкого члена семьи — настоящего героя… Дай Бог вам силы в днях печали, чтобы вы смогли преодолеть эту боль и найти мир и утешение в сердцах друг друга», – сообщается на странице волонтёрской группы.
Ранее стало известно, что Путин наградил званием Героя России уроженца Орловской области Юрия Мизерного.
ИА «Орелград»