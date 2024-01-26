Орловца представили ко званию Героя России

Александр Перелыгин погиб в зоне СВО 17 января.

Об этом сообщили в волонтёрской группе «Словом и делом» «ВКонтакте».

Орловец представлен к награде за отвагу и мужество, проявленные на передовой. Известно, что Перелыгин погиб на Харьковском направлении при исполнении воинского долга.

Прощание состоится в это воскресенье, 28 января, в полдень в Храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России (на Наугорском шоссе, 66).

«Мы выражаем наши искренние соболезнования и глубокое сочувствие в связи с потерей вашего любимого и близкого члена семьи — настоящего героя… Дай Бог вам силы в днях печали, чтобы вы смогли преодолеть эту боль и найти мир и утешение в сердцах друг друга», – сообщается на странице волонтёрской группы.

Ранее стало известно, что Путин наградил званием Героя России уроженца Орловской области Юрия Мизерного.

ИА «Орелград»