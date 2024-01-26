Ливны отчитались о досрочном расселении аварийных домов

Программа переселения граждан из аварийного фонда завершилась в 2023 году.

Администрация города Ливны обнародовала краткий отчет о реализации программы расселения аварийного жилищного фонда. Напомним, по решению губернатора Андрея Клычкова и при огромной поддержке федерального Фонда ЖКХ эта программа была завершена досрочно в целом по всему региону. Впрочем, основной массив этой работы пришелся на областной центр, где была расположена подавляющая часть включенных в программу аварийных домов. Но и на периферии работали аналогичные муниципальные программы.

По данным администрации Ливен, в ее рамках были расселены 29 жителей из 15 жилых помещений общей жилой площадью 495,9 квадратных метров. Объем финансирования программы в соответствии с объемами бюджетных ассигнований составил около 29,5 миллиона рублей. Так, еще в 2020 году (программа стартовала в 2019 году) был расселен многоквартирный дом по улице Энергетиков, 5, а в 2021 году – дом по улице Орловской, 1. В 2023 году досрочно были переселены 13 человек из шести помещений двух аварийных домов общей площадью 203,7 квадратных метров.

«Эти дома были признаны аварийными и подлежащими сносу, – уточнили в администрации Ливен. – С целью переселения собственников двух жилых помещений с ними заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и перечислены размеры возмещений. Для переселения жителей четырех жилых помещений муниципальной собственности были объявлены аукционы на приобретение квартир. По их итогам заключены муниципальные контракты на приобретение трех новых жилых помещений с ООО «Специализированный застройщик «Монтажстрой». Еще одно помещение приобретено на вторичном рынке».

В целом в 2023 году на приобретение жилья для расселяемых граждан и возмещение им потерь в Ливнах было потрачено более 17 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. В мэрии также подчеркнули, что в городе работала специальная комиссия. Она провела осмотр и приемку жилых помещений, приобретаемых в новостройках. После регистрации этого жилья за муниципальным образованием в Россрестре, администрация города перечислила оплату.

«В 2023 году на территории города Ливны, реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда завершена досрочно, – резюмируют местные власти. – В настоящее время ведутся предварительные мероприятия для формирования новой муниципальной программы переселения для жителей города Ливны».

ИА «Орелград»