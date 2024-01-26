Орловцам пригрозили изъятием земель

Участки из земель сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты у нерадивых собственников.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обратилось к жителям указанных регионов с разъяснением норм земельного законодательства и предупреждением о возможной ответственности, которая может наступить за их нарушения. В частности, ведомство напоминает гражданам и не только им, что закон строго регламентирует правила использования земель сельскохозяйственного назначения. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы таких участков обязаны использовать их строго по целевому назначению. Они также обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия и защите сельхозугодий от зарастания и захламления.

«Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, которые не используется по целевому назначению, или используется с нарушением законодательства Российской Федерации, могут быть изъяты у собственника», – предупреждают в ТУ Россельхознадзора. Например, в 2023 году на территории Курской области было изъято 7 земельных участков у нерадивых землепользователей. О таких случаях на Орловщине не сообщается, но это не означает, что они не появятся в 2024 году.

В ведомстве также пояснили, что основания для изъятия земли установлены ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участок может быть изъят у собственника по решению суда в случае, например, если в рамках федерального государственного земельного контроля на дату проведения проверки выявлен факт неиспользования такого участка по целевому назначению в течение 3 и более лет, либо если такой участок используется с нарушением закона не менее 3 лет подряд.

Кроме того, изъять участок могут из-за нарушений, которые привели к существенному снижению плодородия или причинению вреда окружающей среде. Если участок не используется по целевому назначению по истечении одного года с даты его приобретения, он тоже может быть изъят. По данным ведомства, за 9 месяцев 2023 года в Орловской области было проконтролировано 27,5 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения, проведено 381 контрольно-надзорное мероприятие. В основном это были выездные обследования.

Всего по результатам проведенных мероприятий было выявлено нарушений земельного законодательства на общей площади свыше 6,7 тысячи га. Основным нарушением стало зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Всего в регионе за три квартала минувшего года было введено в сельскохозяйственный оборот свыше 5 тысячи га неиспользуемых земель.

ИА «Орелград»