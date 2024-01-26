Орловская полиция отняла у курьера мошенников сбережения пенсионерки

Удалось сохранить большую часть суммы.

В Управлении МВД по Орловской области рассказали о новом успехе полиции в борьбе с дистанционными мошенниками.

От их действий пострадала 90-летняя жительница Глазуновского района. Преступники работали по обычной схеме. Мошенница выдала себя за дочь пожилой орловчанки, рассказала о, якобы, совершённом ДТП и передала трубку «благодетелю». Тот согласился решить вопрос за неофициальное вознаграждение.

В итоге пенсионерка отдала курьеру мошенников все свои сбережения – 485 тысяч рублей. К счастью, женщина быстро поняла, что её обманули, и оперативно обратилась в полицию.

Сотрудники МВД установили такси, на котором преступник приехал в населённый пункт. Затем они побеседовали с водителем. В итоге предполагаемого курьера задержали на выходе из почтового отделения.

Подозреваемый оказался 52-хлетним мужчиной. Полицейские изъяли у него большую часть суммы – около 420 тысяч. Остальное он успел отправить своим пособникам.

Сейчас гражданин находится под домашним арестом. Следствие по делу продолжается.

ИА «Орелград»