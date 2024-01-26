В Орле жилинспекция не выявила нарушений на 909-м квартале

26.1.2024 | 15:00 ЖКХ, Новости

Там меряли температуру в квартирах.

Фото АО «Квадра» – «Орловская генерация»

Проверка проходила по жалобам местных жителей. Её проводил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.

Температуру измеряли по адресам, откуда поступали официальные жалобы. В итоге существенных нарушений не выявили. Результаты опубликовал первый замспикера облсовета Михаил Вдовин. При желании можно отыскать в документе свой адрес и ознакомиться с выводами чиновников.

Некоторые из комментаторов считают, что замеры не показали реальной ситуации с отоплением, так как проводились при температуре около нуля. Впрочем, сейчас проводится ещё и прокурорская проверка. Её итоги пока не подведены и не известны.

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ИА «Орелград»


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