В Орле жилинспекция не выявила нарушений на 909-м квартале

Там меряли температуру в квартирах.

Проверка проходила по жалобам местных жителей. Её проводил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.

Температуру измеряли по адресам, откуда поступали официальные жалобы. В итоге существенных нарушений не выявили. Результаты опубликовал первый замспикера облсовета Михаил Вдовин. При желании можно отыскать в документе свой адрес и ознакомиться с выводами чиновников.

Некоторые из комментаторов считают, что замеры не показали реальной ситуации с отоплением, так как проводились при температуре около нуля. Впрочем, сейчас проводится ещё и прокурорская проверка. Её итоги пока не подведены и не известны.

ИА «Орелград»