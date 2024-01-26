Прокуратура ударила по холодным батареям горячей линией

26.1.2024 | 17:22 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Обратиться за помощью могут жители Заводского района Орла.

Фото: ИА «Орёлград»

Граждане могут сообщить в районную прокуратуру о нарушениях своих прав на  надлежащее отопление в жилых помещениях и социально значимых объектах. «Горячая линия» запущена по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина.

Сообщается, что она будет действовать в период текущего отопительного сезона. Информацию о нарушениях можно сообщить по телефону 8-910-304-81-60.

Звонок примет дежурный прокуратуры Заводского района. Результаты этого общения будут контролироваться надзорным ведомством.

Напомним, что в текущем месяце жители 908-го и 909-го кварталов Орла, которые и раньше жаловались на проблемы с отоплением, столкнулись ещё и с последствиями коммунального ЧП. Сегодня стало известно, что жилищная инспекция провела проверку по следам поступивших жалоб, но не выявила значительных нарушений.

ИА «Орелград»


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