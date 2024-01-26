За год в Орле установили 79 новых камер видеонаблюдения

Теперь в городе их 182.

Информацию на сегодняшней сессии горсовета озвучил начальник Управления МВД по городу Орлу Алексей Архипов. По его словам, в минувшем году камеры установили на шести мостах, а также в Детском парке (в количестве 31 штуки).

Вся эта работа велась в рамках развития Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В итоге благодаря АПК были раскрыты 10 преступлений и пресечены 204 административных правонарушения.

Также Архипов, докладывая депутатам о состоянии правопорядка в городе, рассказал о работе с нарушителями на Александровском мосту – у перекрёстка с Карачевской и Гостиной. Это место уже давно стало точкой притяжения для молодёжи, предпочитающей шумный и бурный отдых – что, конечно, не приводит в восторг местных жителей. В частности, орловцы постоянно жалуются на громкую музыку, которая доносится из автомобилей.

В апреле здесь установили запрещающие знаки. Также в течении всего года полицейские организовывали рейды, проводили профилактические беседы – иногда с участием сотрудников орловских СМИ. «За год в сквере Маяковского было пресечено 201 административное правонарушение», – рассказал Архипов.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Орла.

ИА «Орелград»