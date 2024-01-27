Прокурор защитил права детей в споре с их матерью

Судиться пришлось из-за расходования материнского капитала.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора, который выступил в защиту прав двоих несовершеннолетних детей. Ответчицей в данном процессе выступила мать этих ребят. Прокурор просил суд обязать ее выделить детям доли в праве собственности на квартиру, поскольку жилье было куплено с использованием средств материнского капитала. Подробности процесса рассказали в пресс-службе суда.

Там уточнили, что прокурор выступил в интересах несовершеннолетних жителей города Орла, 2011 и 2016 годов рождения. По решению Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области, их матери было перечислено 440 866 рублей в качестве компенсации затрат, понесенных на оплату приобретаемого жилого помещения. Иными словами, орловчанка потратила средства материнского капитала на покупку квартиры.

Закон это позволяет, однако прокурорская проверка показала, что с 2020 года единоличным собственником квартиры, купленной на маткапитал, является мать. А вот ее дети своей доли в этом жилье до сих пор не получили, хотя таково обязательное требование при приобретении жилья на средства семейного капитала. Прокурор посчитал, что женщина не выполнила обязательство по оформлению приобретенной квартиры в общую долевую собственность со своими детьми, что повлекло существенное нарушение их прав.

«Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований прокурора, – сообщили в пресс-службе суда. – Заочным решением на ответчика возложена обязанность исполнить обязательство по оформлению жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с несовершеннолетним детьми путем оформления в Управлении Росреестра соглашения об определении размеров долей в праве общей долевой собственности на всех членов семьи в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда. Решение суда еще не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»